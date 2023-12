POL-S: Discounter überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (03.12.2023) in einem Kellerraum eines Gebäudes an der Schwabstraße eine Mülltonne in Brand gesteckt. Der Brand wurde gegen 0.55 Uhr von einem Hausbewohner entdeckt. Alarmierte Polizeibeamte dämmten zuerst den Brand ein, bevor dieser durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ob der Brand im ...

