Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (02.12.2023) einen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, am Dienstag (28.11.2023) eine 39 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben. Die Frau hatte am späten Abend des 28.11.2023 Anzeige erstattet, nachdem sie am selben Tag von dem Mann vergewaltigt worden war. Die Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben einen Tatverdacht gegen einen 35-jährigen Rumänen, der am Samstag (02.12.2023) festgenommen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat dauern weiterhin an. Der 35-Jährige wurde am Sonntag (03.12.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ und in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

