Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu einem Fahrzeug mit ungesicherter Ladung gesucht

Wietze (ots)

Ein Fall von vermutlich ungesicherter Ladung beschäftigt die Polizei in Wietze. Am Samstag, 20.04.2024 befuhr ein 18jähriger gegen 22:20 Uhr mit seinem Skoda die L 298 aus Winsen kommend in Richtung Ovelgönne. Ein aus Richtung Ovelgönne kommendes Fahrzeug, von dem nichts Näheres bekannt ist, verlor zwischen Oldau und Winsen vermutlich aufgrund mangelhafter Ladungssicherung eine rote Klappbox mit diversen Glasflaschen darin. Die verlorenen Glas- und Trümmerteile wurden von einem vor dem Skoda fahrenden Pkw hochgeschleudert, sodass der Skoda des 18jährigen beschädigte wurde. Im gleichen Zeitraum wurde im Wiesenweg in Hambühren eine blaue Einkaufstasche gefunden, in der sich ein Kellnertablett, Gläser und ebenfalls hochprozentige, alkoholische Getränke befanden. Möglicherweise stehen die beiden Sachverhalte miteinander im Zusammenhang Daher geht die Polizei momentan davon aus, dass das betreffende Fahrzeug vermutlich aus dem Wiesenweg in Ovelgönne in Richtung Winsen gefahren ist. Die Polizei Celle sucht nun Zeugen, die das Fahrzeug mit den Gegenständen darauf gesehen haben. Hierbei könnte es sich um ein PKW mit Anhänger oder einen Transporter mit Ladefläche handeln. Die Polizei Wietze nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05146-986230 entgegen.

