POL-PPWP: Alkoholisiert Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) - Ehrlich währt am längsten dachte sich wohl eine Passantin am Montagvormittag, als sie einen Geldbeutel in der Löwenstraße fand. Die Frau nahm die Börse an sich und brachte sie auf direktem Weg zur Polizei. Den Beamten gelang es, den 74-jährigen Verlierer ausfindig zu machen. Das Portemonnaie wurde im Anschluss an den rechtmäßigen Besitzer übergeben. Der 74-Jährige war erleichtert, dass er den Beutel samt Inhalt wieder in seinem Besitz hatte. ...

