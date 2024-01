Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht durch Zeugen beobachtet

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Augenzeuge beobachtete am Montagmorgen einen Verkehrsunfall am Davenportplatz und rief direkt die Polizei. Nach seinen Angaben versuchte ein Renault Kadjar in Höhe der Hausnummer 13 rückwärts auszuparken. Hierbei stieß er gegen einen hinter ihm stehenden Dacia Duster. Aber anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die den Verkehrsvorgang ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

