Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in den Stadtteilen Köppelsdorf und Malmerz in Sonneberg zu Diebstählen aus abgestellten Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Täter öffnete die meist unverschlossenen Fahrzeuge und entnahm u.a. Wert- und Zahlkarten aber auch amtliche Dokumente. Ein Teil der Beute konnte jedoch wieder aufgefunden werden. Die bisherigen polizeibekannten Taten fanden im Bereich der Schmiedegasse und Malmerzer Straße in Sonneberg in der Zeit zwischen 19-08 Uhr statt. Die Polizei Sonneberg möchte darauf hinweisen die Verschlusssicherheit der Fahrzeuge lieber einmal mehr zu überprüfen und bittet um Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

