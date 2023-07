Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw macht sich selbstständig

Lauscha (ots)

Am Samstagmittag machte sich ein Seat in der Oberlandstraße in Lauscha selbstständig und stieß gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Fahrer brachte währenddessen den Einkauf ins Haus. Ein 58-jähriger Tourist fuhr mit seinem VW Touran die Oberlandstraße bergauf und sah den Seat in diesem Moment auf sich zukommen. Trotz eines Ausweichversuches konnte er den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Kollision war aufgrund der abschüssigen Fahrbahn so heftig, dass der VW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr wurde zum Abbinden von Betriebsflüssigkeiten angefordert. Der ebenfalls 58-Jährige Halter rannte dem wegrollenden Seat noch hinterher und stürzte hierbei schwer. Er musste sich in ambulante Behandlung ins Krankenhaus Neuhaus begeben. Während der halbseitigen Sperrung der Umleitungsstrecke kam es zudem zu zwei Spiegelberührungen am abgeparkten Funkstreifenwagen.

