POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - In Wohnung eingestiegen und Schmuck entwendet

Tiefenbronn (ots) - Unbekannte Täter sind am Abend des Sonntags in ein Einfamilienhaus in Tiefenbronn-Lehningen eingedrungen und durchwühlten dieses. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen unbekannte Täter am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr gewaltsam über die Gebäudevorderseite in ein Einfamilienhaus "Im Löhle" ein und durchwühlten das Erdgeschoss. Über ...

