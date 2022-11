Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind noch unbekannte Täter am Samstagabend in der Pforzheimer Südweststadt.

Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr Zugang in das in der Hercyniastraße befindliche Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell