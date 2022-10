Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Massage-Studio

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Bahnhofstraße

Tatzeit: zwischen 04.10.22, 14.00 Uhr und 05.10.22, 10.30 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch versuchten noch unbekannte Einbrecher ein Fenster eines Massage-Studios an der Bahnhofstraße aufzubrechen. Es gelang den Täter nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell