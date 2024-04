Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Jugendschutzbeauftragten der Behörden trafen sich zu Arbeitstagung

Celle (ots)

Am 16.04. fand im Kreistagssaal in Celle die Arbeitstagung der kommunalen Jugendschutzbeauftragten bei den Jugendämtern und der Beauftragten für Jugendsachsen bei der Polizei statt. Die Sozialdezernentin des Landkreises Celle, Frau Dr. Wietschel sowie der Leiter der Polizeiinspektion Celle, Frank Freienberg begrüßten gemeinsam mit Thomas-Till Voigt, Jugendschutzbeauftragter des Landkreises Celle und Christian Riebandt, Beauftragter für Jugendsachsen bei der Polizeiinspektion Celle die Expertinnen und Experten. Bei den unterschiedlichen Vorträgen ging es unter anderem um die aktuelle Entwicklung der Jugenddelinquenz und das neue Jugendschutzgesetz. Auch die seit 01.04. dieses Jahres in Kraft getretene Teillegalisierung von Cannabis und die damit verbundenen Fragen, waren bei der Tagung ein wichtiger Programmpunkt. Thomas Till Voigt und Christian Riebandt stellten den Fahrsimulator des Landkreises Celle vor, der im Rahmen des HaLT-Projektes zur Alkoholprävention an Schulen in Stadt und Landkreis Celle genutzt wird. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Matthias Gelbke vom Landesjugendamt in den Ruhestand verabschiedet. Die nächste Arbeitstagung findet im nächsten Jahr im Landkreis Emsland statt.

