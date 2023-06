Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesucht und Gefunden: Fahndungserfolg für die Bundespolizei

Köln (ots)

Am 06.06.23 um 21 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Mann, der sich nicht nur unerlaubt in Deutschland aufhielt, sondern auch einen offenen Haftbefehl vorliegen hatte. Ihn erwarten nun 6 Monate Freiheitsstrafe.

Dienstagabend stellte die Bundespolizei einen Mann fest, der per Haftbefehl wegen eines Diebstahls mit Waffen gesucht und jetzt gefunden wurde. Auf der Wache ergab eine eingehende Überprüfung des 33-Jährigen außerdem, dass der Verdacht besteht, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhalten könnte. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Mann fest und beanzeigten ihn wegen des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet.

Der Kölner trat seine Haftstrafe für die nächsten 6 Monate an.

