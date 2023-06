Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bedrohung mit Hammer - Bundespolizei nimmt 17-Jährigen fest

Essen - Herne - Bochum (ots)

Gestern Nachmittag (6. Juni) soll ein Jugendlicher, nachdem er auf einem Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof randaliert haben soll, einen Reisenden mit einem Hammer bedroht haben.

Gegen 16:45 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei in Essen. Ein junger Mann würde einen Senior mit einem Hammer bedrohen. Sofort verlegten die Einsatzkräfte zum Bahnsteig an Gleis vier, wo sie den aggressiven Jugendlichen vorfanden. Dieser wirkte weiterhin stark aufgeregt und streitlustig auf den älteren Mann ein. Da der Aggressor sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizisten zunächst fest. Der Geschädigte aus Herne erklärte, dass er lediglich den laut herumschreienden Mann angeschaut habe. Als sich ihre Blicke gekreuzt hätten, sei der gebürtige Bochumer mit einem Hammer in der Hand auf ihn zugegangen. Als der 17-Jährige dann bemerkte, dass sein Gegenüber die Polizei rief, soll dieser den Hammer in das Gleisbett geworfen haben.

Die Beamten vernahmen Zeugen und brachten den Jugendlichen zur Wache. Dort informierten sie die Erziehungsberechtigten des Beschuldigten. Die Analyse der Überwachungskameras bestätigte die Aussagen des 60-Jährigen und der Zeugen.

Die Bundespolizei leitete gegen den deutschen Staatsbürger Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

