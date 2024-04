Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwere räuberische Erpressung in Lachendorf - Zeugenaufruf

Celle (ots)

Am späten Mittwochabend des 17.04.2024, gegen 21:30 Uhr, kam es im Bereich der "Voß Mühle", Ahnsbecker Straße in Lachendorf zu einem Überfall auf einen 80 jährigen Mann. Zwei unbekannte männliche Personen klingelten an der Haustür und überraschten so das hochbetagte Opfer. Die beiden Männer drangen in das Wohnhaus ein, bedrohten das Opfer und forderten die Herausgabe von Geld. Anschließend verwüsteten sie das Wohnhaus. Danach zwangen sie das Opfer in die angrenzende Gaststätte, um nach weiterem Diebesgut zu suchen. Am Ende verwüsteten sie auch die Gaststätte, bevor sie zu Fuß flüchteten. Bei den Tätern handelte es sich um zwei maskierte Männer, welche zwischen 1,80 und 1,90 m groß gewesen sein sollen. Einer der Täter habe vermutlich weiße Haare sowie einen grauen Dreitagebart getragen. Der erste Täter war mit einer schwarzen Jogginghose, sowie eine schwarze Jacke und Turnschuhen bekleidet. Der zweite Täter trug eine Daunen-Steppjacke und ebenfalls Turnschuhe. Nähere Angaben liegen leider nicht vor. Wer hat an dem Abend im Bereich der betroffenen Anschrift Beobachtungen bezüglich auffälliger Pkw oder Personen gemacht hat? Wer hat vielleicht schon Tage zuvor Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen? Wer hat im Nachhinein von der Tat gehört und kann Hinweise zu möglichen Tätern machen? Bitte melden Sie sich der Polizei Celle unter 05141/277- 0 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle.

