Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Das Polizeiorchester Niedersachsen spielt am 23.04.2024 in der CD-Kaserne in Celle

Celle (ots)

Die Musikerinnen und Musiker des Polizeiorchesters Niedersachsen spielen am kommenden Dienstag, 23.04.2024 in der CD-Kaserne in Celle unter der Leitung des Interims-Dirigenten Christian Sprenger. Das vielfältige musikalische Repertoire des Polizeiorchesters reicht von klassischen Werken bis hin zu modernen Pop- und Rockstücken. Mit dieser Bandbreite an Musik spricht das Orchester die unterschiedlichsten Geschmäcker und Altersgruppen an.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Erlös dieses Benefiz-Konzertes geht zu Gunsten des Frauenhauses Celle.

Karten sind unter https://cd-kaserne.reservix.de/events (17,50 Euro) oder an der Abendkasse (18 Euro) erhältlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell