POL-CE: Unerlaubte Entsorgung von Altreifen in der Gemarkung Höfer - Polizei bittet um Zeugenhinweise

LK Celle / Burghorn (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 12. April 2024, bis zum Morgen des darauffolgenden Samstags ereignete sich in der Gemarkung Höfer im Nahbereich von Burghorn ein unerfreulicher Vorfall. Unbekannte Täter hatten auf einem befahrbaren Waldweg eine beträchtliche Menge Altreifen rücksichtslos entsorgt. Die illegale Ablagerung stellte nicht nur eine Verletzung der Umweltvorschriften dar, sondern hätte zumindest in der Dunkelheit auch den Fahrzeugverkehr gefährden können. Hinweise oder Beobachtungen, die zur Identifizierung der Verursacher führen könnten, können bei der Polizei Celle gemeldet werden.

