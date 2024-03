POL-PDLD: Hagenbach - hilflose Person im Schlamm

Weingarten (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Wochenende die Fassade der Sporthalle an der Grundschule in Weingarten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

