POL-CE: Team von #richtigistcool vergrößert sich

Seit 2019 gibt es unter den Namen #richtigistcool viele Veranstaltungen in Stadt und Landkreis Celle. Neben den Gründungsmitgliedern Malteser Hilfsdienst e. V. und der Polizeiinspektion Celle sind von Anfang an der Kreissportbund Celle e. V. und die Verkehrswacht Celle Stadt und Land e. V. dabei. Während Verkehrswacht und Polizei besonderen Wert auf das korrekte Verkehrsverhalten legen, um Unfallzahlen mit Radfahrenden gering zu halten, möchten Malteser und der Kreissportbund den Menschen eine Teilhabe am mobilen Leben ermöglichen oder grundsätzlich zur Bewegung ermutigen. In der großen Schnittmenge soll ein Mehrwert für die Menschen gewonnen werden. So begann am 04. April 2024 der 6. Fahrradkurs auf dem Gelände der Stadtwerke in der Fuhsestraße, welches dankenswerterweise seitens der Stadtwerke ermöglicht wird. Teilnehmende sind hier Menschen mit Migrationshintergrund genauso wie Menschen, die vor geraumer Zeit einen Verkehrsunfall mit ihrem Fahrrad hatten und sich jetzt wieder auf das Rad trauen wollen. Ebenso nehmen Menschen teil, die nun ein Pedelec haben und sich eine Einweisung in den Umgang wünschen, bzw. bei der richtigen Nutzung unterstützt werden möchten. Neben vielen schulischen Veranstaltungen bekommen auch viele andere Gruppen und Vereine die Möglichkeit, sich eine zielgruppenorientierte Veranstaltung zusammenstellen zu lassen. Unter #richtigistcool sind im Internet viel Informationen zu finden. Natürlich wäre nichts ohne die engagierten Menschen möglich, die oft ehrenamtlich wirken. So sehen Sie in der Mitte des Bildes die ehrenamtlich wirkenden Menschen der Malteser aus Celle, Frau Anja Jansen, Frau Christine Brinkforth und Herrn Ezzeddin Kassem. Seitens der Polizei zeichnet der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Celle, Herr Karsten Wiechmann und seitens des Kreissportbundes Celle Herr Philipp Garmann verantwortlich. Leider fehlen auf dem Foto die ehrenamtlich Mitwirkenden, Frau Vanessa Pein und Herr Hans Lilie (Verkehrswacht, RadRetter, ADFC). Nach den Sommerferien gibt es noch viele Termine für Veranstaltungen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es um einen Vortrag zu den Regeln des Fahrradfahrens geht oder zum Beispiel mit Hilfe einen Radfahrparcours geübt werden soll, welche Verhaltensweisen beim Radfahren im Straßenverkehr notwendig sind. Bei sämtlichen Veranstaltungen steht natürlich die Ernsthaftigkeit des Themas im Vordergrund, selbstverständlich bleibt aber auch der Spaß nicht auf der Strecke. Gegenseitiger Respekt und eine Begegnung auf Augenhöhe sind dabei selbstverständlich. Nach den Sommerferien wird es ab dem 08.08.2024 einen weiteren Radfahrkurs geben. Wer Interesse daran hat, sich zur Radfahrmoderatorin/ zum Radfahrmoderator ausbilden zu lassen und in einem sehr weltoffenen Team mitwirken möchte, darf sich gerne bei uns melden. Dies gilt ausdrücklich für Menschen mit jedem kulturellen Hintergrund. Auch Ihre Ideen, Wünsche und Anregungen können Sie uns gerne mitteilen. So erreichen Sie das Team von #richtigistcool:

Frau Anja Jansen

Integrationsdienste Malteser Hilfsdienst e.V., Hannoversche Straße 26, 29221 Celle, Telefon +49 (0) 51 41 90 54 - 0 E-Mail: info.celle@malteser.org , Internet: www.malteser-celle.de

Herrn Philipp Garmann

Koordinierungsstelle Integration KreisSportBund Celle e. V., Vorwerker Platz 16, 29229 Celle, Telefon: 05141 481132, E-Mail: p.garmann@ksb-celle.de , Web: www.ksb-celle.de

Verkehrssicherheitsberater bei der Polizeiinspektion Celle Herrn Karsten Wiechmann, Jägerstraße 1, 29221 Celle, Telefon: +49 (0) 5141 277-108, E-Mail: karsten.wiechmann@polizei.niedersachsen.de , postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de .

