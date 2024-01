Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht nach riskantem Überholvorgang

Wittlich (ots)

Am Montag, 29.01.2024 kam es gegen 18:40 Uhr in der Straße "Rommelsbach" in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aus Richtung Pichterberg kommender VW überholte in der Straße "Rommelsbach" trotz Gegenverkehr einen PKW vor sich. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste ein 24-jähriger VW Passat Fahrer, welcher aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Pichterberg unterwegs war, ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die beiden PKW berührten sich letztendlich mit den jeweiligen Seitenspiegeln, wodurch ein Sachschaden entstand. Der VW-Fahrer flüchtete jedoch von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallfahrzeug oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle, unter 06571/9260 zu melden. Ebenfalls wird gebeten, dass sich der Fahrer des überholten PKW auf der hiesigen Dienststelle meldet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell