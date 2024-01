Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand mehrerer Altkeidercontainer

Wittlich (ots)

Am Montag, 29.01.2024 kam es gegen 13:40 Uhr in der Straße Rommelsbach in Wittlich, auf dem dortigen Parkplatz des Centershops, zu einem Brand von drei Altkleidercontainer. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen wurden die drei Container vorsätzlich in Brand gesteckt. Die Polizeiinspektion Wittlich sucht nun Zeugen, die zum genannten Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 06571/9260 bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

