POL-PDWIL: Sachbeschädigung vermutlich durch groben Unfug

Fleringen - Baselt (ots) - Am 26.01.2024 fuhr gegen ca. 07:05 Uhr eine Fahrerin mit ihrem PKW über die K170 aus Richtung Fleringen kommend in Fahrtrichtung Ortsteil Baselt. Im in Höhe einer Kurve unweit der ersten Wohnhäuser von Baselt kam ihr ein weißer LKW entgegen. Beim Passieren des PKW's kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierdurch wurde der PKW an der Fahrerseite beschädigt. Nach der Kollision setzte der LKW seine Fahrt in Richtung Fleringen fort. Die ...

