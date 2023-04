Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Nordhausen (ots)

Eine 36-jährige Autofahrerin beabsichtigte am 24.04. gegen 17.30 Uhr von der Töpferstraße in die Käthe-Kollwitz-Straße abzubiegen. Hierbei stieß sie mit der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn zusammen. In der weiteren Folge wurde ihr Fahrzeug gegen ein weiteres, verkehrsbedingt wartenden, Auto geschoben. Verletzt wurde niemand. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

