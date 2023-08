Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt +++ sieben Pkw beschädigt

Delmenhorst (ots)

Leicht verletzt wurde ein 28-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 31. August 2023, auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Lemwerder.

Ein 26-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr gegen 06:50 Uhr mit seinem Pkw-Opel, in dem sich der 28-jährige Beifahrer aus Bremerhaven befand, den Parkplatz einer dortigen Werft.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 26-jährige Fahrer das Bewusstsein, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw-Ford kam. Der Pkw-Ford wurde auf einen daneben parkenden Pkw-Hyundai aufgeschoben, der wiederum mit einem Laternenmast kollidierte. In der Folge wurde der Pkw-Opel gegen den gegenüber des Pkw-Ford parkenden Pkw-Fiat geschleudert. Anschließend kollidierte der Pkw-Opel mit einem vor dem Pkw-Fiat geparkten Pkw-VW. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw-VW gegen einen davor geparkten Pkw-VW Golf geschoben, welcher letztlich auf einen Pkw-Renault geschoben wurde.

Der 28-jährige Beifahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine Behandlung der beiden Männer durch einen Rettungswagen war nicht erforderlich.

Die Fahrzeuge wurden teilweise erheblich beschädigt, der Gesamtschaden ist bislang noch unbekannt.

Gegen den 26-jährigen Unfallverursacher wurden ein Strafverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell