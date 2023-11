Polizei Düren

POL-DN: Aufsitzmäher wird alkoholisiertem PKW-Fahrer zum Verhängnis

Düren (ots)

Ein 54-jähriger Dürener befuhr am Samstag gegen 16:50 Uhr mit seinem Pkw die Bahnstraße in Richtung Papiermühle. Vor ihm fuhr ein 40-jähriger Dürener mit einem Rasenmäher-Anhänger-Gespann. Der Pkw-Fahrer setzte zum Überholen des Aufsitzrasenmähers an. Aufgrund von entgegenkommenden Fahrzeugen musste er den Überholvorgang abbrechen und fuhr beim Wiedereinscheren gegen den Anhänger. Hierbei wurden sein Pkw und der Anhänger des Gespanns beschädigt. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten eine deutliche Alkoholisierung des Unfallverursachers fest. Diesem wurde nach der Unfallaufnahme zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Weder an Rasenmäher, noch an dessen Anhänger waren Kennzeichen angebracht. Daher besteht auch hier der Verdacht einer Straftat. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell