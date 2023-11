POL-DN: Junger, betrunkener Autofahrer kollidiert mit einem geparkten Pkw

Jülich (ots) - Am 04.11.2023, erhielt die Polizei Kenntnis von einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Der 57-jährige Hausbesitzer kehrte um 14:11 Uhr in sein Haus im Jülicher Heckfeld, An der Vogelstange, zurück. Als er mit dem PKW in seine Einfahrt fuhr, sah er eine dunkel gekleidete Person über sein Gartentörchen klettern. Er eilte der Person auf sein Grundstück in den Innenhof nach. Dort stellte er zwei weitere ...

mehr