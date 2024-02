Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 18-Jähriger verliert Kontrolle über Auto - hoher Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Ein 18-Jähriger verlor am Donnerstagmorgen (29.02.2024, 02.54 Uhr) aufgrund zu starker Beschleunigung und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zwischen Schänzeldamm und Bruchwiesenstraße gegen eine Leitplanke und anschließend gegen einen Lichtmast. Der Lichtmast wurde hierbei aus der Verankerung gerissen und fiel auf die Fahrbahn. Aufgrund der Wucht des Aufpralls lösten sich Fahrzeugteile und schleuderten gegen ein anderes Fahrzeug. Der 18-Jährige kam mit seinem Fahrzeug auf dem Dach zum Stehen. Er musste im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Brücke der Bruchwiesenstraße kurzzeitig gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell