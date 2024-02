POL-PPRP: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstagmorgen (24.02.2024), 08:00 Uhr, und Dienstagmittag (27.02.2024), 12:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Grundstück in einer Kleingartenanlage in der Straße "Am alten Graben" ein und durchsuchten mehrere Gartenhäuser. Entwendetet wurde hierbei nichts. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

