Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (26.02.2024), zwischen 17:30 und 19:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mannheimer Straße abgestellten BMW. Um die Regulierung des Schadens an dem BMW in Höhe von circa 1.000 Euro kümmerte sich der Unbekannte nicht.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

