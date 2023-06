Iserlohn (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen besprühten unbekannte Täter einen Sichtschutzzaun und ein Verkehrszeichen an der Bertha-von-Suttner-Straße mit Graffiti. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill) Einbrecher drangen vermutlich in der Nacht zu heute gewaltsam in eine Firma an der Gennaer Straße ein. Hieraus entwendeten sie Gitterboxen ...

mehr