Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum/-Castell: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (13.02.2024) wurde ein 14-Jähriger an der Wachbleiche/Ecke Römerstraße von zwei Unbekannten attackiert und unter Einsatz von körperlicher Gewalt beraubt.

Zur Tatzeit gegen 21:00 Uhr ging der Geschädigte über die Wachsbleiche in Richtung Römerstraße. Im Einmündungsbereich soll er dann von zwei ihm unbekannten Männern von hinten attackiert, in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gebracht worden sein. Die Angreifer sollen ihm dann ins Gesicht geschlagen und ihn zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert haben. Zuvor hatten sie bereits das Mobiltelefon des 14-Jährigen an sich genommen. Nachdem der Geschädigte auf die Forderung einging, liefen die Tatverdächtigen über die Römerstraße in Richtung Norden davon. Der junge Mann ging daraufhin nach Hause und verständigte die Polizei.

Die beiden Tatverdächtigen, die im Rahmen sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen wurden, können nach bisherigen Angaben wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 1,80 m groß - schlanke Statur - kurze Haare - schwarze Kleidung - sprach akzentfrei Deutsch.

Zweite Person: Etwa 1,90 m groß - schlanke Statur - schwarze Hautfarbe - schwarze Mütze - schwarze Kleidung - sprach akzentfrei Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell