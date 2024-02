Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf/Castrop-Rauxel: Nach Schussabgabe bei Streitgeschehen - 48-Jähriger stellte sich der Polizei

Bonn, Castrop-Rauxel (ots)

Der 48-Jährige, der in der Nacht zu Montag (12.02.2024) im Verlauf eines Streitgeschehens in Bonn-Dransdorf mehrere Schüsse abgegeben haben soll (siehe dazu auch unsere Meldung vom 13.02.2024, 10:53 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5713049), hat sich am heutigen Dienstag in Castrop-Rauxel der Polizei gestellt. Gleichzeitig übergab der Mann eine Schusswaffe. Er wurde vorläufig festgenommen und soll am Nachmittag nach Bonn überstellt werden. Hier wird die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen gegen ihn fortsetzen. Es wird nachberichtet.

