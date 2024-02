Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: 48-Jähriger schoss bei Streitgeschehen unter Bekannten

Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Noch unklar ist der genaue Ablauf eines Streitgeschehens, bei dem es in der Nacht zu Montag (12.02.2024) auf der Alfterer Straße in Bonn-Dransdorf zu einer Schussabgabe gekommen ist.

Nach bisherigem Sachstand soll es in der Wohnung eines 48-jährigen Mannes zwischen ihm und zwei Bekannten (37, 38) zu einem Streit gekommen sein, in dessen Folge die beiden Besucher gegen 03:50 Uhr aus der Wohnung flüchteten und in einem Pkw davonfuhren. Der 48-Jährige soll dabei auf das Auto geschossen haben, an dem bei ersten Ermittlungen mehrere Einschusslöcher festgestellt wurden. Auch ein auf der Alfterer Straße geparkter Pkw wurde hierbei getroffen. Die beiden Flüchtenden blieben unverletzt.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Spezialeinsatzkommando an der Anschrift des Mannes zum Einsatz kam, konnte der 48-Jährige nicht angetroffen werden. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Sascha Reuter zusammen mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen zu dem Geschehen.

Auch im Laufe des Montags ergaben sich bei den weiteren Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen keine konkreten Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen. Nach ihm wird weiter gesucht.

