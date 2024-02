Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Bürgerberatung zum Thema Einbruchschutz in Bornheim

Bornheim (ots)

Am kommenden Montag (19.02.2024) beraten die Präventionsspezialisten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr im Foyer des Rathauses in Bornheim (Rathausstaße 2) zum Thema Einbruchsschutz.

Ein Einbruch kann den Alltag eines Jeden entscheidend verändern. Deshalb "Sichern Sie Ihr Zuhause - damit es ihr Zuhause bleibt!". Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot Ihrer Polizei und schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!". Informationen zu der aktuellen Einbruchssituation finden Sie auf unserer Homepage unter https://bonn.polizei.nrw/artikel/aktuelle-einbruchssituation

Einen Termin zur persönlichen und kostenlosen Einbruchschutzberatung beim Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz können sie unter der Telefonnummer 0228 157676 oder per Mail Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de vereinbaren.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell