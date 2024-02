Polizei Bonn

POL-BN: Nach Zusammenstoß mit Fußgängerin: Polizei sucht flüchtigen E-Bike-Fahrer

Bonn-Endenich (ots)

Am Sonntag, 11.02.2024, wurde in Bonn-Endenich eine 60-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich die Frau gegen 13 Uhr mit weiteren Besuchern des Karnevalsumzuges am Straßenrand der Endenicher Straße. Plötzlich wurde sie von einem vorbeifahrenden E-Bike-Fahrer touchiert. Dadurch stürzte sie zu Boden und verletzte sich.

Der Zweiradfahrer, so berichtete eine Augenzeugin, fuhr weiter und soll in die Erich-Hoffmann-Straße ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung des Unbekannten, gegen den wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt wird. Daher bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei um Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wurde:

- 25 - 30 Jahre alt

- dunkelblonde Haare

- dunkel gekleidet

- Bluejeans

- graue Mütze

Er soll auf einem grünen E-Bike unterwegs gewesen sein.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Zweiradfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de mit dem Verkehrskommissariat 1 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell