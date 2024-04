Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fußgänger tödlich verletzt

Celle (ots)

Wathlingen. Am Sonntag, 14.04.2024 gegen 11:30 Uhr ist es in Wathlingen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW gekommen. Bei den beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um zwei Brüder aus Wathlingen. Der 80 Jahre alte Fußgänger war beim Überqueren der Straße Am Thie auf der Fahrbahn gestürzt. Er hatte zuvor einen Schuh verloren. Sein 78-jähriger Bruder, der kurz zuvor mit seinem Mazda von einem Grundstück in der Nähe losgefahren war, übersah den am Boden Liegenden und überfuhr diesen. Der Fußgänger wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Sonntagabend in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Während der Unfallaufnahme waren die Straßen Schulstraße, Kirchstraße und Am Bohlgarten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell