POL-PB: Einbrecher-Trio auf frischer Tat ertappt

Paderborn (ots)

(CK) - Am Sonntagvormittag (22.10., 11.15 Uhr) beobachtete eine aufmerksame Zeugin drei Männer, die gegen die Eingangstür eines Wohnhauses am Frankfurter Weg traten - ganz offensichtlich in der Absicht, so in die Innenräume zu gelangen.

Sie informierte daraufhin die Polizei, die umgehend den Tatort aufsuchte. Währenddessen hatte die Haustür nachgegeben, die Täter waren mittlerweile ins Haus gelangt.

Die Polizeibeamten fanden die drei Beschuldigten in den Innenräumen des Hauses vor; sie wurden gefesselt und vorläufig festgenommen.

Es handelt sich um zwei Bielefelder sowie einen Mann aus Steinheim im Alter von 28, 24 und 19 Jahren. Das Trio wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache Paderborn gebracht.

Gegen die drei Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet. Da die beiden älteren Männer Betäubungsmittel mit sich führten, wurden zudem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet.

