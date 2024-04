Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tötungsdelikt in Celle - Tatverdächtiger festgenommen

Celle (ots)

Celle. Gestern Abend gegen 17:30 Uhr wurde in einer Wohnung im Stadtteil Heese die Leiche eines 40-jährigen Mannes aus Hannover gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Celle und der Gerichtsmedizin ist der Mann eines gewaltsamen Todes gestorben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte nun heute Mittag der 44-jährige Wohnungsinhaber, in der der Tote gefunden wurde, durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Dieser ist dringend tatverdächtig, den 40-jährigen Mann getötet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer vorher miteinander bekannt. Nähere Angaben zum Tathergang sowie zu den genaueren Umständen kann die Polizei momentan aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell