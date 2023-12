POL-MI: Zusammenstoß zwischen Omnibus und Pkw

Hüllhorst (ots) - Bei winterlichen Straßenverhältnissen müssen Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit und Fahrweise anpassen - andernfalls kann es zu Unfällen mit schwerwiegenden Folgen kommen. Diese Erfahrung machte in der Nacht zu Donnerstag ein 19-jähriger Autofahrer in Holsen. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahranfänger gegen 1.20 Uhr mit seinem Renault auf der Holsener Straße in Richtung Ahlsen unterwegs. Ausgangs einer leichten Linkskurve auf Höhe der ...

