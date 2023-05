POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Verkehrskontrolle in Birkenfeld

Birkenfeld (ots) - Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Fahrzeuglenker, nachdem er am Freitagmorgen im Birkenfelder Ortsteil Gräfenhausen in einen Unfall verwickelt war. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 85-jähriger Mercedesfahrer gegen 09:30 Uhr die Kettelsbachstraße in Gräfenhausen bergaufwärts. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Mann auf ...

