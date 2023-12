Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher erbeuten Uhren und Schmuck

Bad Oeynhausen (ots)

Die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Hauses im Clara-Winter-Weg nutzten am Samstag Unbekannte und brachen in das Gebäude ein.

Nachdem die Täter sich zunächst zwischen 14.15 Uhr und 17.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Doppelhaushälfte verschafft hatten, durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Dabei konnten sie Uhren sowie Schmuck erbeuten.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Kriminellen das Wohngebiet in den vorherigen Tagen auskundschaftet haben könnten. So ergaben sich Hinweise, dass am Freitag zwei auffällig erscheinende Männer in der Nachbarschaft unterwegs gewesen waren. Diese können wie folgt beschrieben werden. Unbekannter 1: 175 cm, ca. 40 Jahre, dunkle Haare, kurzer Bart. Unbekannter 2: 160 bis 165 cm groß, Mitte 20, schlank. Beide trugen offenbar Jacken mit Kapuzen.

Hinweise zu der Tat oder den beiden beschriebenen Personen werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell