Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auflieger verursacht beim Abbiegen Schaden

Lübbecke (ots)

Rund 4.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag (27.11.) zwischen zwei sich entgegenkommenden Lastwagen auf der Bundesstraße 239 ereignet hat.

Gegen 15.15 Uhr war der 52-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der B 239 aus Gestringen kommend in Richtung Lübbecke unterwegs, um an der Kreuzung Berliner Straße/Industriestraße nach links abzubiegen. Zeitgleich bog ein entgegenkommender Lkw von der Industriestraße nach rechts auf die Berliner Straße ab und streifte beim Ausschwenken mit seinem Heck den hinteren Bereich des anderen Aufliegers. In der Folge riss die Plane des Anhängers auf. Der Fahrer aus dem Landkreis Aurich stoppte seinen Lastkraftwagen, während der andere Fahrer seinen Weg fortsetzte. Möglicherweise hat der Verursacher nichts von dem Unfall beim Abbiegevorgang bemerkt.

Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich um einen offenbar im Kreis Minden-Lübbecke zugelassenen schwarzen Auflieger mit roter Aufschrift handeln.

Der beteiligte Lkw-Fahrer wird genauso wie Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

