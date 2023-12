POL-MI: Unfallflucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Petershagen (ots) - Am Dienstagabend kam es auf der L 770 bei Bierde zu einem Auffahrunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Den Erkenntnissen nach steuerte eine Petershägerin (48) ihren Toyota gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Wiedensahl, als plötzlich ein nachfolgender Pkw in das Heck des Kleinwagens auffuhr. Nachdem beide Autos kurz ...

mehr