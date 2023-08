Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Uhlstädt (ots)

Am gestrigen Abend kam es in der Ortslage Uhlstädt gegen 22:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 74-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von Jena kommend in Richtung Rudolstadt. In der Nähe des Dönerimbisses in der Ortslage Uhlstädt kam ihr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Dieses Auto kam auf die Fahrbahn der 74-Jährigen, sodass es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der linke Außenspiegel sowie der linke Kotflügel der Geschädigten beschädigt. Der Unfallverursacher verlor bei dem Unfall seinen linken Außenspiegel. Dieser konnte sichergestellt werden. In der Folge fuhr der Verursacher weiter, ohne seiner Feststellungspflicht nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Die 74-Jährige blieb unverletzt. Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0214186 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell