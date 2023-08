Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine Pizzeria

Saalfeld (ots)

In der Zeit vom 15.08.2023, 23:30 Uhr bis zum 16.08.2023, 10:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Pizzeria in Saalfeld im Bereich der Darrtorstraße ein. Die Tathandelnden stahlen Bargeld und Eintrittskarten für das Darrtor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0213637 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

