Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

B90 Anschlussstelle Bad Lobenstein A9 - Gefell (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 08:45 Uhr kam es auf der B90 im Bereich der Kreuzung zur L1091 zu einem Verkehrsunfall. Ein mit Holz beladener Lkw fuhr rückwärts von Göttengrün kommend in Richtung Ullersreuth. Dabei überfuhr der 24-jährige Fahrer des Lkw die Kreuzung zur B90. Eine 53-Jährige fuhr auf der B90 aus Gefell kommend in Richtung A9. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei diesem wurde die 53-Jährige verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell