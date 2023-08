Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorroller nach Diebstahl wiedergefunden

Kirchhasel (ots)

Am gestrigen Tage teilte ein Anrufer gegen 13:00 Uhr der Polizei mit, dass sein Motorroller gestohlen wurde. Er parkte das Zweirad am Vortag in der Jenaischen Straße in Kirchhasel. Die Beamten nahmen die Anzeige auf. Im Laufe des Tages informierte die Gemeindeverwaltung Uhlstädt-Kirchhasel über einen aufgefundenen Motorroller, welcher sich auf dem Radweg in Richtung Zeutsch befand. Es handelte sich um den Roller des Anrufers. Nach Inaugenscheinnahme des Rollers durch die Polizisten konnte dieser an den eigentlichen Besitzer übergeben werden. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um einen Diebstahl oder einen unbefugten Gebrauch handelte. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0212709 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell