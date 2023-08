Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Traktors

Oppurg (ots)

In der Zeit vom 11.08.2023 bis zum 14.08.2023 wurde in Oppurg in der Straße Mühlweg im Bereich der ehemaligen Gärtnerei ein Traktor entwendet. Das Fahrzeug der Marke "Deering" stand dort bereits seit längerer Zeit unter einem Dach. Die Zugmaschine war nicht zugelassen und laut Aussage des Geschädigten nicht fahrbereit. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Traktors machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0211664 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

