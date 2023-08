Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mellenbach/Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Tage kontrollierten Polizisten gegen 12:30 Uhr einen Pkw und dessen Fahrerin in Mellenbach. Die 62-Jährige war mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Demzufolge wurde mit der Fahrerin eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die 62-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gestern kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw und dessen Fahrer gegen 20:15 Uhr in Unterwellenborn im Bereich der Kaulsdorfer Straße. Der bei dem 41-Jährigen durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, sodass mit dem Fahrer eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus vollzogen wurde. Gegen den 41-Jährigen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

