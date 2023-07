POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Bäckereifiliale

Daun (ots) - Am 24.07.2023 gegen 13:00 Uhr begab sich eine bisher unbekannte weibliche Täterin in ein Modegeschäft in der Burgfriedstraße in Daun. Die Täterin wurde nach ersten Zeugenhinweisen wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 55 Jahre, ca. 165 cm, mittelblond, Zopf bis Mitte Rücken, hellblaue Stoffhose (enganliegend), pink-orangenes T-Shirt, sprach angeblich nur spanisch Die beschriebene Täterin begab sich in ...

mehr