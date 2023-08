Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen eilen Dieb hinterher und halten ihn fest

Uhlstädt (ots)

Am gestrigen Tage war eine 78-Jährige mit ihrem Rollator in der Ortslage Uhlstädt unterwegs. In der vorderen Ablage der Gehhilfe hatte die Rentnerin ihre Handtasche verstaut. Ein 15-Jähriger näherte sich von hinten an die 78-Jährige an und stahl die Handtasche aus der Ablage. Der Täter konnte mit der Beute fliehen. Zwei Männer im Alter von 27 und 35 Jahren bemerkten den Diebstahl und konnten nach erfolgter Täterbeschreibung durch die Seniorin den 15-jährigen Dieb in der Nähe des Tatortes feststellen. Jedoch flüchtete der Jugendliche erneut, bis er schließlich durch die beiden Männer gefasst und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach erfolgter Aufnahme aller Informationen nahmen die Beamten den 15-jährigen Tatverdächtigen mit zur Dienststelle, um seine Identität zu klären. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

